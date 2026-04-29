Horror en Capinota: Una joven de 18 años sobrevive a un brutal ataque con arma blanca por parte de su pareja

Un nuevo hecho de sangre ha sacudido a la provincia de Capinota, en el departamento de Cochabamba. Una joven de tan solo 18 años sobrevivió milagrosamente a un ataque de extrema crueldad perpetrado por su pareja sentimental, en lo que la Policía ha tipificado preliminarmente como una tentativa de feminicidio.

Una discusión que terminó en tragedia

El incidente se registró durante la madrugada, cuando una discusión entre la pareja escaló violentamente. Según el reporte policial, el agresor, identificado como un hombre de 28 años, utilizó un arma blanca para arremeter contra la joven, provocándole una herida profunda y de extrema gravedad en la zona genital.

Los gritos de auxilio de la víctima rompieron el silencio de la noche, alertando a los vecinos y familiares, quienes no dudaron en intervenir para socorrerla y evitar un desenlace fatal.

"El ataque fue de una saña extrema. La intervención oportuna de los testigos fue clave para salvarle la vida", indicaron fuentes policiales cercanas al caso.

Estado de salud y situación legal

Tras el auxilio inmediato, la víctima fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde el personal de salud trabaja en su estabilización. Además de las secuelas físicas, los especialistas advierten sobre el profundo trauma psicológico que enfrenta la joven tras la agresión.

Respecto al agresor, la intervención policial permitió su pronta captura:

Aprehensión: El sujeto ya se encuentra bajo custodia policial.

Investigación: El Ministerio Público recolecta evidencias en el lugar de los hechos, incluyendo el arma utilizada.

Imputación: Se espera que en las próximas horas sea cautelado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Este caso vuelve a encender las alarmas sobre los índices de violencia de género en las provincias de Cochabamba, donde la saña de los ataques contra mujeres jóvenes parece no dar tregua.

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