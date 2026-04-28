Un pastor de Florida, conocido por promover mensajes sobre el compromiso matrimonial, fue detenido en la comunidad de jubilados de The Villages tras ser acusado de bigamia.

Se trata de Leslie Williams, de 62 años, quien escribió el libro “The Deep Intent of the Love a Man Should Have for His Wife”, una obra centrada en la relación y el compromiso dentro del matrimonio.

De acuerdo con el reporte policial, Williams fue arrestado el 22 de abril de 2026 en cumplimiento de una orden emitida en el estado de Georgia, donde se le acusa de mantener múltiples matrimonios de forma simultánea.

Las autoridades señalaron que el caso se descubrió luego de investigaciones que apuntaban a una supuesta doble o múltiple unión matrimonial, lo que contradice su imagen pública como líder religioso y autor de contenidos sobre el amor conyugal.

El detenido se autodefinía como un maestro de la palabra de Dios y recientemente había compartido en redes sociales fotografías relacionadas con una nueva unión, poco antes de su captura.

Actualmente, Williams permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Sumter, a la espera de ser extraditado a Georgia, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente.

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