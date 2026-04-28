¿Quién es el multimillonario que se ofreció a trasladar 80 hipopótamos de Pablo Escobar?

Este 28 de abril se conoció que el multimillonario indio Anant Ambani se ofreció a llevarse de Colombia 80 hipopótamos. Lo planteado por el magnate es trasladar los animales a su propio centro de rescate de fauna en el oeste del país asiático.

La noticia llega semanas después de que el Ministerio de Ambiente y Sostenibilidad autorizó la eutanasia para controlar esta especie invasora introducida en el país por el narcotraficante Pablo Escobar.

“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, declaró el magnate en un comunicado publicado este martes.

Revelaciones hechas por parte de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO dan cuentas de que en 2025 el presidente Gustavo Petro se refirió a un plan de salvamento de los hipopótamos después de una visita que hicieron a Casa de Nariño una congresista de la Alianza Verde, un experto en derecho animal y un activista ambiental.

Según la información recogida, el multimillonario Mukesh Ambani, considerado el empresario más rico de la India y el número 11 del mundo, manifestó su interés en los hipopótamos de Colombia.

¿Quién es el magnate que planea llevarse los animales?

Una vez se conoció esta esperanzadora noticia para animalistas, los expertos e internautas se cuestionaron quién es este sujeto que ahora tiene interés en trasladar a los animales hasta el centro de conservación Vantara, en el estado de Gujarat, el cual ya alberga a primates, grandes felinos, elefantes y otros animales rescatados.

De acuerdo con la agencia Efe, Ambani es el hijo menor de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia y directivo del imperio empresarial Reliance Industries.

El portal Tatler destacó que Anant es heredero de la fortuna familiar de 118 mil millones de dólares.

Según informes de The Times, los Ambani son considerados el clan con mayor peso en la India, destacándose por su dominio absoluto en los ámbitos financiero y social.

Su relevancia es tal que una invitación de su parte es vista como un mandato ineludible, consolidándose como la máxima referencia dentro de la estructura de poder y la jerarquía de la sociedad india.

Anant, el menor de la dinastía, completó su formación académica en la Universidad de Brown antes de integrarse al equipo directivo de Reliance Industries junto a sus hermanos Isha y Akash.

En la actualidad, ejerce como director no ejecutivo de la firma familiar, desempeñando un papel clave en la estrategia de crecimiento y diversificación del área energética del conglomerado.

Anant Ambani también es recordado por su extrabagante boda con Radhika Merchant en 2024. El matrimonio marcó un hito en la industria del espectáculo porque destacó no solo por su escala monumental, sino por alcanzar cifras históricas en cuanto a presupuesto y exhibición de riqueza.

Con una inversión de 600 millones de dólares, este matrimonio se posicionó como el más costoso de la historia, dejando atrás cualquier registro previo. El evento fue tan opulento que superó ampliamente los costos de la boda de la princesa Diana.

La lista de invitados internacionales fue constante y de alto perfil, contando con personalidades como Hillary Clinton y los fundadores de Microsoft y Meta.

La magnitud del despliegue quedó evidenciada en detalles como el pago de aproximadamente 9 millones de dólares a Rihanna por su show privado, además de una infraestructura que garantizó la presencia de chefs galardonados y artistas de renombre mundial durante todas las etapas de la ceremonia. El Tiempo.

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