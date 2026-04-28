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Abuela llora por falta de atención: su nieta lleva tres días con un objeto en la nariz y no fue atendida por el paro

La señora Fanny también contó que actualmente tiene a su cargo a siete nietos, mientras sus hijas se encuentran trabajando en Chile.

Charles Muñoz Flores

28/04/2026 13:54

Desesperación de una abuela por la salud de su nieta de 3 años. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Una abuela denunció este martes que su nieta de tres años no pudo ser atendida en el Hospital de Niños debido al paro del sector salud, pese a tratarse de una emergencia y contar con una orden médica

Según relató la mujer, la menor se introdujo hace tres días una pequeña perla de collar en una de sus fosas nasales mientras jugaba. Desde entonces, presenta inflamación, enrojecimiento y molestias, por lo que fue llevada al centro hospitalario en busca de atención especializada.

“No la pueden atender porque están en paro y la chica tiene una perlita en la nariz que no se la pueden sacar. Ya se le está inflamando y no me la quieren atender”, manifestó entre lágrimas la adulta mayor.

La abuela explicó que intentó retirar el objeto por sus propios medios, pero no tuvo éxito. Posteriormente, una médico le indicó que la niña requeriría una cirugía para extraer la pieza alojada en la nariz.

La señora Fanny también contó que actualmente tiene a su cargo a siete nietos, mientras sus hijas se encuentran trabajando en Chile. Señaló que enfrenta sola la responsabilidad del cuidado de los menores.

“Voy a tener que buscar dónde más llevarla, porque aquí no me la quieren atender. Eso es injusto, porque a los niños deberían atenderlos. Es una emergencia”, reclamó.

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