Presidente de YPFB denuncia un "hotel de lujo" en Casa Ejecutiva de la estatal

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, denunció este martes presuntas irregularidades en el uso de recursos al interior de la estatal petrolera, tras evidenciar la existencia de un espacio acondicionado como un “hotel de lujo” en la parte posterior de la Casa Ejecutiva.

Según la autoridad, en su primera visita a las instalaciones quedó sorprendido por el nivel de inversión destinado a este ambiente, que cuenta con características propias de un hotel de cinco estrellas.

“En la parte de atrás de la Casa Ejecutiva se invirtió mucho dinero, nos asombró el nivel de lujos, de ostentosidad; es un hotel de cinco estrellas, hay obras de arte de autores, lámparas importadas, muebles de diseñador, equipos de sonido en cada habitación, sistemas de karaoke, todo de lujo”, denunció Daroca.

El titular de YPFB calificó como “indignante” que anteriores autoridades hayan destinado recursos millonarios a este tipo de obras, en lugar de priorizar inversiones estratégicas para el sector energético.

En ese sentido, sostuvo que estos recursos pudieron haberse orientado a la implementación de un laboratorio para el control de calidad de combustibles o al fortalecimiento de la capacidad de almacenamiento, aspectos que son de mayor relevancia para la población boliviana.

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