Sin reacción y sin chances: Bolivia Sub-17 femenina queda eliminada tras caer con Argentina (3-0)

La selección boliviana femenina Sub-17 sufrió una dura caída en el Sudamericano de la categoría tras perder por 3-0 ante Argentina, en un resultado que la deja eliminada del torneo que se disputa en Paraguay.

El combinado nacional fue superado ampliamente por el conjunto albiceleste, que impuso condiciones desde el inicio y no le dio espacios para reaccionar. Los goles de Conde, Maldonado y Hernández reflejaron la superioridad de Argentina a lo largo del encuentro.

Con esta derrota, la Verde suma su tercera caída consecutiva en el certamen, luego de haber perdido anteriormente frente a Chile (8-1) y Paraguay (1-0), lo que la ubica en el fondo de la tabla sin unidades y prácticamente sin chances de avanzar a la siguiente fase.

El panorama es complejo para el equipo boliviano, que ahora apunta a cerrar su participación con una mejor imagen cuando enfrente a Colombia en la última jornada del Grupo A. El objetivo será sumar al menos un punto y despedirse con dignidad del torneo.

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