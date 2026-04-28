Álbum del Mundial 2026: cuánto cuesta en Bolivia y otros países

El álbum oficial Panini del Mundial 2026 ya genera expectativa en Latinoamérica no solo por su contenido, sino también por sus precios, que varían según el país y la edición.

La colección será la más grande de la historia, con 112 páginas y 980 figuritas, debido a la ampliación a 48 selecciones participantes. En la región, los costos en dólares muestran importantes diferencias.

Bolivia

En Bolivia, el álbum de tapa blanda tendrá un precio aproximado de 6 dólares, mientras que la versión de tapa dura alcanzará los 35 dólares, en un contexto donde el valor final puede fluctuar por la inestabilidad cambiaria.

Argentina

En Argentina, el álbum de tapa blanda se comercializa en torno a 15.000 pesos argentinos, mientras que la versión de tapa dura oscila entre 25.000 y 35.000 pesos argentinos, con sobres de figuritas de siete unidades alrededor de 2.000 pesos argentinos.

MéxicoEn México, el álbum de tapa blanda cuesta aproximadamente 100 pesos mexicanos, la tapa dura 250 pesos mexicanos, y un combo con caja de 100 sobres llega a cerca de 2.850 pesos mexicanos.

Colombia

En Colombia, el álbum de tapa dura se ubica en torno a 49.900 pesos colombianos, los sobres cuestan cerca de 5.000 pesos colombianos, y la caja de 104 sobres alcanza los 520.000 pesos colombianos.

Figuritas

La colección también presenta un aumento significativo en la cantidad de figuritas por sobre, que ahora incluye 7 cromos, lo que eleva el volumen total del coleccionismo.

Expertos estiman que completar el álbum sin repetidas requeriría una inversión mínima que puede superar los cientos de dólares, aunque el gasto real suele ser mucho mayor debido a las repeticiones e intercambios.

El lanzamiento oficial ya comenzó en varios países de la región, generando gran expectativa entre coleccionistas y aficionados. Panini destacó que esta edición busca mantener el tradicional “ritual futbolero” que acompaña cada Copa del Mundo, ahora con una de las colecciones más ambiciosas y costosas de su historia.

Figuras y coleccionismo

La colección incluye a las grandes estrellas del fútbol mundial. En el caso de Argentina destacan Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y jóvenes promesas como Franco Mastantuono y Nico Paz. Messi, cuya figurita será la número 17, vuelve a ser una de las más buscadas.

Sin embargo, también se registran ausencias llamativas como Gonzalo Montiel y Lisandro Martínez, lo que ha generado debate entre los aficionados.

Un fenómeno global

Panini confirmó que la colección incluye versiones regionales, edición global y hasta una versión digital con sobres virtuales. La distribución comenzó entre finales de abril y en otros países será a inicios de mayo de 2026.

El álbum del Mundial 2026 no solo representa una tradición futbolera, sino también uno de los productos coleccionables más grandes y costosos de su historia, marcando el inicio simbólico de la fiebre mundialista.

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