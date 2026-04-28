Atención hinchas: así quedó la tabla tras la cuarta fecha del torneo boliviano

Se movió la tabla. La cuarta fecha del torneo de la División Profesional de Bolivia dejó cambios importantes en la clasificación y confirmó una lucha intensa en la parte alta.

Always Ready y The Strongest comparten la cima con 10 puntos, tras imponerse en sus respectivos partidos ante Guabirá y Real Oruro. El conjunto alteño se mantiene en el primer lugar gracias a la diferencia de gol.

Muy cerca aparece Bolívar, que goleó a Real Tomayapo y suma 9 unidades, consolidándose como uno de los principales perseguidores.

En el cuarto lugar quedó Blooming con 7 puntos, pese a su reciente caída ante ABB. Con la misma cantidad de unidades se encuentra Independiente Petrolero, que viene en ascenso tras su victoria frente a Universitario de Vinto.

La zona media de la tabla está muy ajustada. Del séptimo al décimo lugar aparecen Aurora, San Antonio Bulo Bulo, Oriente Petrolero y ABB, todos con 6 puntos.

Más abajo, Real Potosí suma 5 unidades, seguido por Universitario de Vinto en el puesto 12.

En la parte baja, GV San José y Real Tomayapo apenas suman 2 puntos, mientras que Real Oruro y Guabirá cierran la tabla con solo una unidad.

El torneo recién comienza, pero ya muestra una pelea intensa tanto en la cima como en la zona baja.

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