¿Vuelve Neymar para el Mundial? La respuesta de Ancelotti que encendió a todo Brasil

Un encuentro casual en la calle terminó desatando la ilusión de todo un país. El entrenador de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, protagonizó un momento viral luego de que dos jóvenes aficionados le hicieran un pedido muy especial: convocar a Neymar para el Mundial 2026.

Todo ocurrió cuando los chicos se acercaron al técnico italiano para pedirle una foto. En medio del entusiasmo, uno de ellos lanzó la pregunta que resume el deseo de millones de brasileños:

“¿Vas a convocar a Neymar?”. La respuesta de Ancelotti fue breve, pero contundente: “Por supuesto”, dijo entre risas, generando una reacción inmediata de alegría.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los aficionados comenzaron a especular con el posible regreso del astro brasileño a la Canarinha para disputar la próxima Copa del Mundo. La frase del entrenador, aunque distendida, encendió el debate sobre el rol que podría tener Neymar en el nuevo proceso.

En las últimas semanas, el nombre del delantero ha estado rodeado de incertidumbre, tanto por su estado físico como por su continuidad en la selección. Sin embargo, este gesto espontáneo de Ancelotti volvió a instalar la esperanza de ver al “10” liderando a Brasil en el que podría ser su último Mundial.

Por ahora, no existe una confirmación oficial, pero el episodio dejó claro que la ilusión sigue intacta.

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