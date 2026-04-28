Magisterio marcha a La Paz: 31 federaciones exigen salario digno y cambios urgentes

El magisterio urbano del país inició una movilización desde la localidad de Calamarca rumbo a la ciudad de La Paz, en demanda de mejoras salariales, mayor asignación de ítems y la abrogación de decretos que consideran perjudiciales para el sector.

“Son 31 federaciones del magisterio urbano en todo el país que se movilizan a La Paz. Estamos exigiendo un salario que cubra todas las necesidades de los trabajadores y la canasta familiar”, manifestaron dirigentes durante la jornada de protesta.

Entre sus principales demandas, los maestros también exigen una jubilación equivalente al 100% del salario activo, similar al régimen de otros sectores. El sector también planteó la abrogación de decretos supremos que, según indican, vulneran sus derechos laborales.

“Estamos exigiendo la abrogación de decretos como el 1302 y el 320 porque penalizan con cárcel”, afirmaron.

Otra de las demandas es el ascenso automático dentro del escalafón docente, en cumplimiento de su normativa interna. Respecto a la asignación de ítems, los movilizados consideran insuficiente la propuesta del Gobierno. La marcha tiene previsto arribar a la ciudad de La Paz el viernes, donde participarán en un cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana (COB).

“Esperemos que la COB retome la lucha callejera hasta hacer retroceder a este gobierno”, concluyeron los representantes del sector.

La movilización se desarrolla en un contexto de tensión social por demandas laborales, mientras el sector espera respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales.

Mira la programación en Red Uno Play