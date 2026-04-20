Estudiantes salen a las calles para defender el Bachillerato Técnico Humanístico

Estudiantes de distintas unidades académicas salieron a las calles en señal de protesta para exigir que no se elimine la educación técnica, particularmente el modelo de Bachillerato Técnico Humanístico (BTH), ante versiones que apuntan a su posible desaparición.

La movilización fue impulsada por alumnos del Instituto Normal Superior Tecnológico Humanistico de El Alto, quienes expresaron su respaldo a sus compañeros de la Escuela Superior de Formación de Maestros Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana, así como a otras instituciones que cuentan con formación técnica.

“Pedimos que no se retire la educación técnica. Es una formación de calidad basada en el ‘aprender haciendo’, que prepara a los estudiantes en áreas como mecánica, textiles y electromecánica”, manifestaron los estudiantes durante la protesta.

Como medida de presión, los movilizados instalaron bloqueos en distintos accesos, advirtiendo que se mantendrán en estado de emergencia hasta ser escuchados por las autoridades.

Los manifestantes sostienen que la educación técnica es fundamental para la formación laboral de los jóvenes y su inserción en el mercado, por lo que consideran que su eliminación representaría un retroceso en el sistema educativo.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que confirme la eliminación del BTH, sin embargo, la posibilidad ha generado preocupación y reacciones inmediatas en el sector estudiantil.

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