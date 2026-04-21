Estudiantes de formación de maestros bloquean la avenida Arce y exigen anular instructivo educativo

Estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros protagonizan una protesta en puertas del Ministerio de Educación de Bolivia, en la ciudad de La Paz, exigiendo la abrogación de un instructivo que consideran perjudicial para el sistema educativo.

La movilización se desarrolla desde primeras horas de la mañana, donde los manifestantes demandan la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades para atender sus reclamos.

“Estamos exigiendo la abrogación del instructivo que eliminaría el bachillerato técnico humanístico”, señalaron algunos de los estudiantes movilizados.

De acuerdo con los protestantes, esta disposición también implicaría otras modificaciones que afectarían la formación académica de futuros maestros, motivo por el cual decidieron salir a las calles.

A raíz de la protesta, la avenida Arce se encuentra completamente bloqueada, generando congestionamiento vehicular en la zona y obligando a los transeúntes a movilizarse a pie.

Las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre el conflicto, mientras los estudiantes advierten que continuarán con las medidas de presión hasta obtener una respuesta concreta a sus demandas.

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