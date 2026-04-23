UMSA crea Comisión de Género contra la violencia a mujeres universitarias

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) aprobó la creación e institucionalización de la Comisión de Género, convirtiéndose en la primera universidad del sistema público en impulsar una instancia orientada a garantizar condiciones más equitativas, seguras y libres de violencia para las mujeres universitarias.

“No se trata solo de crear una instancia, sino de generar condiciones reales para que más mujeres participen en la toma de decisiones, en espacios seguros y libres de violencia. Estamos dando un paso para transformar esa realidad. Somos la primera universidad pública en hacerlo y anhelamos no ser la única”, afirmó la rectora de la UMSA, María Eugenia García.

Entre los objetivos de la Comisión de Género está promover el liderazgo femenino, garantizar la integridad política y psicológica de las mujeres universitarias, y fortalecer los mecanismos institucionales que permitan prevenir y atender situaciones de violencia y discriminación.

La decisión fue asumida en una sesión del Honorable Consejo Universitario y responde a una realidad documentada por las propias estudiantes.

Desde esta casa superior de estudios indicaron que durante la primera versión de la Escuela de Lideresas de la UMSA, desarrollada entre mayo y noviembre de 2025, se levantó un diagnóstico basado en 1.000 encuestas a la comunidad estudiantil. Ese proceso dio lugar a la propuesta “Agenda Política de Acción: La voz de una empodera a todas”.

Los resultados de este trabajo evidenciaron que el 65% de las mujeres encuestadas reconoció haber evitado postularse a cargos de representación, principalmente por miedo a críticas, falta de respaldo o posibles represalias dentro del entorno universitario.

A ello se suman percepciones extendidas de desigualdad de género, marcadas por la persistencia de estereotipos, presencia de violencia simbólica y una respuesta institucional aún insuficiente frente a estas problemáticas.

“En casi 195 años de vida institucional, soy apenas la segunda mujer en asumir el Rectorado. Este dato no habla de falta de capacidad en las mujeres, sino de brechas y estructuras que han limitado su participación. Como universidad pública, no podemos ser indiferentes a esta realidad”, reflexionó García.

La rectora destacó que la creación de la Comisión de Género constituye una respuesta concreta a una demanda legítima de las estudiantes y un paso necesario para avanzar hacia una universidad más democrática y en igualdad de condiciones. ABI.

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