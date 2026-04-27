Maestros alistan marcha nacional desde Calamarca: denuncian déficit de ítems

La Confederación Nacional de Maestros confirmó una movilización nacional que partirá este martes desde Calamarca, con la participación de sus 31 federaciones afiliadas, en demanda de soluciones estructurales al sistema educativo.

“Las federaciones están llegando del interior del país, excepto La Paz, que se va a trasladar a Calamarca”, informaron dirigentes del sector, que anticipan una masiva concentración previa al inicio de la marcha hacia la sede de gobierno.

Entre las principales demandas, el magisterio denuncia un déficit acumulado de más de 700.000 horas trabajadas sin remuneración, además de la necesidad urgente de crear al menos 6.500 nuevos ítems para cubrir la demanda educativa.

“Tenemos muchos maestros trabajando de forma gratuita y requerimos ítems de nueva creación. No queremos que se cierren aulas ni unidades educativas, peor que se fusionen, porque eso significa aglutinar estudiantes”, señalaron.

Los educadores cuestionaron además la falta de respuestas concretas por parte del Ministerio de Educación de Bolivia, pese a que esta entidad emitió un comunicado señalando su disposición al diálogo.

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