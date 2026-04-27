¡Atención, conductores!: cambian el punto de pago en el aeropuerto de Tarija

La Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó una modificación en el sistema de cobro del Derecho de Circulación en el Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza, en la ciudad de Tarija.

A partir de la fecha, el pago de este servicio se realizará en el punto de salida de la terminal aérea, y no en el acceso al aeropuerto como se venía haciendo anteriormente.

De acuerdo con la entidad, esta medida tiene como principal objetivo optimizar el flujo vehicular dentro del aeropuerto, evitando congestionamientos en el ingreso y mejorando la experiencia de los usuarios que utilizan las instalaciones.

Naabol señaló que la reorganización del punto de cobro también busca brindar mayor comodidad a los pasajeros, conductores y visitantes, facilitando un tránsito más ordenado en la terminal aérea.

Con este ajuste operativo, el aeropuerto de Tarija implementa una nueva modalidad de recaudación del Derecho de Circulación, como parte de las acciones orientadas a mejorar la eficiencia de sus servicios.



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