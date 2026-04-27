Atención hinchas: estos son los partidos decisivos de los clubes bolivianos en torneos internacionales

Semana clave para el fútbol boliviano en el plano internacional. Always Ready, Bolívar, Blooming e Independiente Petrolero afrontan la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana con la urgencia de sumar.

Los equipos nacionales llegan con presión, ya que varios no han conseguido los resultados esperados en las primeras jornadas, lo que convierte esta fecha en determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El primero en entrar en escena será Independiente Petrolero, que visitará a Botafogo en Brasil este martes desde las 18:00 . El equipo capitalino necesita sumar tras un arranque complicado que lo mantiene en el fondo de su grupo.

El miércoles será el turno de Always Ready, que viajará para enfrentar a Mirassol FC a las 18:00, en un duelo clave para el conjunto alteño, que tampoco ha logrado puntuar en sus dos primeras presentaciones.

La jornada continuará el jueves con doble presencia boliviana. Bolívar recibirá a Fluminense en La Paz, con la obligación de hacerse fuerte en casa y conseguir su primera victoria en el Grupo C, donde apenas suma un punto, el duelo está marcado para las 18:00.

Ese mismo día en el mismo horario (18:00) Blooming cerrará la participación nacional visitando a Carabobo FC, en busca de un resultado que le permita seguir con vida en la Sudamericana.

La tercera fecha de la fase de grupos, que se disputa esta semana, es considerada clave para recuperar terreno y mantener opciones de clasificación, ya que el margen de error comienza a reducirse.

Con rivales exigentes y escenarios complicados, los equipos bolivianos afrontan días decisivos que pueden marcar su destino en el ámbito internacional.

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