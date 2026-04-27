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VIDEO: quinceañera sorprende con el “Hilmerazo” como chambelán y se vuelve viral

La aparición del popular tiktoker alteño en una fiesta de 15 se volvió tendencia y generó miles de reacciones en redes sociales.

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 13:51

El “Hilmerazo” aparece como chambelán en fiesta de 15 en La Paz. Imagen captura.
La Paz, Bolivia

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Una celebración de 15 años en La Paz se convirtió en fenómeno viral luego de que el chambelán principal fuera nada menos que el popular creador de contenido conocido como “Hilmerazo”.

El momento, captado en video, muestra la entrada del influencer, generando sorpresa y emoción entre los asistentes, y rápidamente acumuló miles de reproducciones en redes sociales.

Un chambelán inesperado

Lo que parecía una fiesta tradicional tomó un giro inesperado cuando apareció Hilmer Torrez, desatando gritos, aplausos y una ola de comentarios en plataformas digitales.

Usuarios destacaron que se trata del “sueño de muchas quinceañeras”, al tener como acompañante a una de las figuras más reconocidas de TikTok en Bolivia.

Hilmerazo, originario de El Alto, se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más populares del país gracias a su estilo cercano y humor cotidiano.

Además de su presencia en redes, ha participado en eventos culturales y emprendimientos, ampliando su alcance más allá del mundo digital.

El video sigue circulando en redes, donde usuarios reaccionan con sorpresa, humor y entusiasmo ante la escena, convirtiéndola en una de las más comentadas del momento.

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