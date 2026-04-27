VIDEO: policía cae de patrulla en movimiento durante operativo en México

Un policía de la Ciudad de México sufrió una aparatosa caída desde una patrulla en movimiento durante un operativo realizado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la capital mexicana.

El incidente ocurrió la mañana del 24 de abril de 2026 en la colonia Casas Alemán, mientras los agentes participaban en una operación para detener a presuntos implicados en un doble homicidio.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con los reportes, la patrulla aceleró rápidamente tras la detención. En ese momento, el oficial que viajaba en la parte trasera perdió el equilibrio y cayó al pavimento.

El hecho quedó registrado en video, el cual se difundió en redes sociales y rápidamente se volvió viral por lo aparatoso de la escena.

Estado del agente

A pesar del impacto, autoridades confirmaron que el policía resultó con vida y se encuentra fuera de peligro, lo que llevó alivio tras la difusión de las imágenes.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios comentan la tensión del operativo y la peligrosidad de las situaciones que enfrentan las fuerzas de seguridad durante intervenciones de alto riesgo.

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