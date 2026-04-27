Transporte y YPFB logran acuerdo y levantan bloqueos en El Alto

Tras una jornada marcada por bloqueos en puntos estratégicos de El Alto, representantes del sector transporte y autoridades de YPFB alcanzaron un acuerdo que permitió levantar las medidas de presión y reencaminar el abastecimiento de combustibles en el país.

El encuentro se desarrolló luego de una convocatoria al diálogo por parte de las autoridades, en medio de reclamos por desabastecimiento, calidad del carburante y observaciones sobre la participación de empresas proveedoras.

“El acuerdo lo hemos hecho hoy. Esto ha permitido que todos los puntos de bloqueo que se estaban realizando en la ciudad de El Alto se eliminen y a partir de ello empezamos a trabajar con todo el sector”, señaló el presidente de la estatal, Sebastián Daroca.

Uno de los principales compromisos asumidos es acelerar el traslado de combustible que ya se encuentra en tránsito o almacenado en terminales internacionales, principalmente en el puerto de Arica, desde donde ingresan importantes volúmenes al país.

“Tenemos mucho producto que está llegando y necesitamos que el sector transporte haga un esfuerzo para movilizar sus unidades rápidamente y traer ese producto”, explicó.

Por su parte, representantes del transporte valoraron la apertura al diálogo y expresaron su predisposición a garantizar el suministro en todo el territorio nacional.

“Nos encontramos satisfechos con los puntos alcanzados. Estamos con toda la predisposición de trabajar por el país y coadyuvar a que el abastecimiento sea oportuno y eficiente”, afirmó el presidente de Cadetran, Álvaro Ayllón.

Asimismo, el sector reiteró su postura respecto a la necesidad de evitar monopolios en la cadena de suministro, señalando que estos pueden limitar la participación de empresas y afectar la eficiencia del servicio.

Con la firma del acuerdo, ambas partes establecieron mecanismos de coordinación para mejorar la logística de distribución y evitar futuras interrupciones en el suministro.

El levantamiento de los bloqueos marca un punto de inflexión en el conflicto, mientras se espera que en los próximos días se normalice progresivamente el abastecimiento de combustibles en el país.

Mira la programación en Red Uno Play