Marcha indígena de Pando y Beni llegará a la urbe paceña en cinco días

Luego de 18 días de movilización, la marcha indígena que partió desde Pando y Beni llegó a la localidad de Caranavi, donde se fortaleció con la adhesión de transportistas, gremiales, interculturales y otros sectores sociales que respaldan la demanda principal: la abrogación de la Ley 1720.

“Hoy estamos todos, transporte, gremiales, colonizadores, interculturales, vecinos y vamos a marcar una nueva historia acá en la provincia Caranavi”, señalaron representantes de la movilización.

La marcha inició el pasado 8 de abril y, tras un primer acercamiento en Rurrenabaque, decidió continuar su recorrido hacia la sede de gobierno ante la falta de respuestas concretas.

Los movilizados cuestionan la normativa que permite la reconversión de tierras de pequeña a mediana propiedad, argumentando que afecta a comunidades indígenas y campesinas.

“Vamos a llegar a la sede de gobierno para exigir la abrogación de la Ley 1720”, manifestaron.

Mientras tanto, el Gobierno informó sobre avances parciales en el diálogo con la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, aunque esto no frenó el avance de la columna que se concentra en Caranavi.

Bloqueos y restricciones en rutas

La movilización también derivó en la instalación de puntos de bloqueo en el norte paceño, particularmente en la ruta hacia Nor Yungas, afectando la transitabilidad.

Desde la terminal Minasa, en La Paz, se reportó la suspensión de salidas hacia esa región, mientras que los viajes a Sud Yungas continúan con normalidad.

“Tenemos un punto de bloqueo en la entrada a Caranavi, a la altura de Turcocala, donde no se permite el paso hacia Nor Yungas”, informó personal policial.

De acuerdo con los reportes, el bloqueo es protagonizado por sectores interculturales y choferes, quienes además reclaman por la calidad del combustible.

Condiciones de la marcha

Los dirigentes advirtieron que la caminata se desarrolla en condiciones complejas, debido a la presencia de niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores dentro de la columna.

Pese a estas dificultades, los movilizados estiman que podrían llegar a La Paz en un plazo de entre cuatro y cinco días, donde esperan instalar medidas de presión si no obtienen una respuesta favorable a sus demandas.

La movilización continúa avanzando, mientras crece la tensión por los bloqueos y la expectativa por un posible diálogo que evite una escalada del conflicto en los próximos días.

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