Investigan robo de más de Bs 125 mil enterrados en una vivienda de Sacaba

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga un caso de presunto robo agravado ocurrido en la OTB Paraíso, en el municipio de Sacaba, donde dos personas aún no identificadas habrían ingresado a una vivienda y sustraído dinero en efectivo.

De acuerdo con el informe policial, el hecho se registró el domingo 26 de abril, alrededor de las 09:15 de la mañana, cuando el inmueble se encontraba únicamente bajo el cuidado de una menor de 13 años.

Según la versión de la adolescente, los sujetos habrían ingresado al domicilio por la fuerza, presuntamente amenazándola con un arma de fuego. Una vez dentro, se dirigieron a un sector ubicado bajo la grada de un gallinero, donde se encontraban enterrados aproximadamente 125 mil bolivianos.

Posteriormente, los antisociales también habrían ingresado a las habitaciones de la vivienda, de donde sustrajeron cerca de seis mil bolivianos adicionales que estaban entre las pertenencias de la familia.

Tras cometer el hecho, los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido. La Felcc informó que el caso se encuentra en etapa de investigación y que se realiza la recolección de imágenes de cámaras de seguridad, además de declaraciones de posibles testigos, con el objetivo de identificar a los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play