TEMAS DE HOY:
Douglas Queiroz Ramos Sebastián Marset armamento robado

22ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Militar confiesa robo de armamento en La Paz y revela la existencia de un segundo implicado

Un efectivo de la Armada Boliviana admitió su participación en el robo de armas en Chua Cocani. El material sustraído ya fue recuperado y la investigación continúa.

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 12:26

Recuperan armamento robado a la Armada tras confesión de un militar. Foto: Ministerio de Defensa
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un caso de alta sensibilidad se investiga en el departamento de La Paz, luego de que un efectivo de la Armada Boliviana fuera vinculado al robo de armamento en una unidad militar ubicada en Chua Cocani, cerca del lago Titicaca.

El uniformado, identificado con las iniciales C.F.M., perteneciente al Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, habría confesado su participación en el hecho y proporcionado información clave sobre otro presunto implicado.

Armamento recuperado

Según los reportes oficiales, el armamento sustraído ya fue recuperado por las autoridades competentes, mientras avanza la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que las armas podrían haber estado destinadas a grupos vinculados a avasallamientos, aunque este extremo aún está en verificación.

Señales que levantaron sospechas

Durante la investigación se identificaron elementos que despertaron alertas, como el retraso del efectivo el día del hecho y el intento de ocultar su teléfono celular para evitar su revisión.

Estos detalles forman parte del análisis que realizan las autoridades para establecer la responsabilidad total en el caso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD