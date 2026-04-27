Militar confiesa robo de armamento en La Paz y revela la existencia de un segundo implicado

Un caso de alta sensibilidad se investiga en el departamento de La Paz, luego de que un efectivo de la Armada Boliviana fuera vinculado al robo de armamento en una unidad militar ubicada en Chua Cocani, cerca del lago Titicaca.

El uniformado, identificado con las iniciales C.F.M., perteneciente al Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, habría confesado su participación en el hecho y proporcionado información clave sobre otro presunto implicado.

Armamento recuperado

Según los reportes oficiales, el armamento sustraído ya fue recuperado por las autoridades competentes, mientras avanza la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que las armas podrían haber estado destinadas a grupos vinculados a avasallamientos, aunque este extremo aún está en verificación.

Señales que levantaron sospechas

Durante la investigación se identificaron elementos que despertaron alertas, como el retraso del efectivo el día del hecho y el intento de ocultar su teléfono celular para evitar su revisión.

Estos detalles forman parte del análisis que realizan las autoridades para establecer la responsabilidad total en el caso.

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