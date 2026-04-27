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Antonela Roccuzzo deslumbra en microbikini bicolor desde Miami

La empresaria e influencer compartió una imagen relajada desde la playa en Miami y volvió a marcar tendencia con un look veraniego que se viralizó en redes.

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 12:18

Antonela Roccuzzo se roba miradas con su look de playa. Imagen archivo RR.SS.
Mundo

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Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de las redes sociales con una publicación desde Miami, donde mostró su estilo relajado y veraniego en plena temporada de calor.

La esposa de Lionel Messi compartió una historia en Instagram en la que aparece disfrutando del sol, recostada en una cama de playa, dando la bienvenida simbólica al verano.

Un look que marca tendencia

Para la ocasión, Antonela eligió una microbikini bicolor en tono amarillo pastel con detalles blancos, un diseño minimalista que resalta por su estilo delicado y moderno.

El conjunto se destaca por su moldería triangular y una bombacha cavada, una de las tendencias más vistas en la moda de playa actual.

Estilo relajado y natural

Completó el look con lentes de sol negros de forma hexagonal, cabello suelto y maquillaje natural con brillo en los labios.

Arrancó el veranito”, escribió junto a la imagen, frase que rápidamente fue replicada por fanáticos en redes sociales.

Fuerte presencia en redes y moda

Antonela Roccuzzo se ha consolidado como referente de estilo, ya sea en looks casuales, deportivos o de gala, generando gran impacto cada vez que comparte sus outfits.

Días antes, también había destacado en un viaje a Nueva York, donde asistió a eventos de moda internacional con marcas de lujo, reafirmando su presencia en el mundo fashion global.

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