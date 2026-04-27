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¡De no creer! Intentaron una jugada preparada y terminaron chocando entre ellos

De una jugada preparada… al caos total. Tres jugadores chocaron entre sí en plena final asiática y protagonizaron uno de los bloopers más insólitos del año.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

27/04/2026 9:56

El blooper del año: tres jugadores chocan en una jugada insólita. Foto: RRSS
Asia.

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Una jugada preparada terminó en una escena insólita que dio la vuelta al mundo. Durante la final de la AFC Champions League Elite, tres jugadores del Machida Zelvia protagonizaron un blooper que eclipsó incluso el resultado del partido.

El hecho ocurrió en el estadio King Abdullah Sports City, cuando el equipo japonés intentó ejecutar una jugada de laboratorio desde un tiro de esquina. Yūki Sōma jugó en corto para Hiroyuki Mae, pero la acción terminó de la peor manera.

En el intento de sorprender a la defensa, Sōma y Yūta Nakayama corrieron simultáneamente por detrás de su compañero, pero chocaron violentamente entre sí. El impacto fue tan fuerte que ambos cayeron al césped y arrastraron también a Mae, dejando a los tres futbolistas tendidos y obligando a detener el partido.

La escena generó incredulidad en el estadio y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con humor ante lo ocurrido, catalogándolo como uno de los bloopers más insólitos del año.

Más allá del episodio, el título quedó en manos del Al-Ahli, que se impuso en la prórroga gracias a un gol de Firas Al-Burikan tras una asistencia de Franck Kessié.

El Machida Zelvia, que disputaba su primera final continental, no logró aprovechar la superioridad numérica en varios pasajes del partido y terminó resignando el título. Sin embargo, lo que quedará en la memoria colectiva será aquella jugada fallida que transformó una acción preparada en un momento tan increíble como inolvidable.

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