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¡Bombazo! Golpe al Mundial: Mbappé sufre lesión y preocupa a todo Francia

Alarma total en Francia. Kylian Mbappé sufrió una lesión a solo 45 días del Mundial 2026 y su presencia en la cita más importante del fútbol queda en duda.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

27/04/2026 8:50

Francia sufre: Mbappé se lesiona y el Mundial tiembla. Foto: RRSS
Francia

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La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 suma un nuevo foco de preocupación. Kylian Mbappé encendió las alarmas tras confirmarse su lesión a solo 45 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El delantero del Real Madrid tuvo que ser sustituido durante el duelo ante el Real Betis por La Liga, generando preocupación inmediata tanto en su club como en la selección de Francia.

Horas después, el club blanco confirmó el diagnóstico: una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Aunque no se ha establecido un tiempo exacto de recuperación, el parte médico señala que el jugador queda “pendiente de evolución”, lo que deja en duda su actividad en las próximas semanas.

La situación mantiene en vilo al seleccionador Didier Deschamps, quien podría perder a su principal figura de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mbappé, llamado a ser uno de los grandes protagonistas de la cita mundialista, atraviesa un momento delicado que se suma a la ola de lesiones que viene afectando a varias selecciones en la previa del Mundial.

Por ahora, la incertidumbre es total. En Francia cruzan los dedos mientras esperan la evolución de su estrella, con la esperanza de que llegue a tiempo para liderar al equipo en su tercer Mundial.

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