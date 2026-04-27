“Se está acabando el fútbol de Martins”: el goleador anticipa su despedida de las canchas

El final de una era comienza a tomar forma. Marcelo Martins dejó una frase que golpea al fútbol boliviano: “Se está acabando el fútbol de Martins”, reconociendo que su retiro está cada vez más cerca.

El delantero de Oriente Petrolero, de 38 años, atraviesa sus últimos meses como profesional mientras disfruta cada partido con la camiseta albiverde. Tras la reciente victoria ante Real Potosí, donde volvió a marcar y fue figura, el ‘Matador’ fue claro sobre su futuro.

“Mi contrato es hasta junio y espero disfrutarlo al máximo”, afirmó el goleador, dejando entrever que no renovará su vínculo y que su carrera estaría llegando a su punto final.

Martins, actual goleador de Oriente en el torneo, regresó del retiro con el objetivo de volver a la selección nacional. Sin embargo, tras la eliminación de la Verde del repechaje mundialista, su continuidad en el fútbol se volvió cada vez más difícil.

El atacante también explicó que factores personales pesan en su decisión, como su familia radicada en Brasil, lo que complica la posibilidad de extender su carrera en Bolivia.

De cumplirse el calendario, todo apunta a que su despedida oficial podría darse en un escenario cargado de emoción: el clásico cruceño ante Blooming, programado para el 31 de mayo.

Mientras tanto, Martins se enfoca en disfrutar cada minuto dentro del campo. “Lo estoy disfrutando”, repitió, consciente de que el final está cerca, pero decidido a dejar su huella hasta el último partido.

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