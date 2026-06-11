¡La fiesta ya se vive! Miles de hinchas copan las afueras del estadio Azteca antes de la inauguración

La emoción del Mundial 2026 ya se apoderó de las calles cercanas al estadio Azteca. A pocas horas de la ceremonia inaugural y del primer partido del torneo, miles de aficionados se congregan en los alrededores del escenario deportivo para vivir una jornada histórica.

Desde México, el enviado especial de Red Uno, José Quino, mostró el ambiente que se vive en las afueras del estadio. Banderas mexicanas, pancartas, turistas de distintas nacionalidades y una gran expectativa marcan la previa del encuentro que abrirá la Copa del Mundo.

Durante su cobertura, Quino destacó el privilegio de presenciar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Además, recogió las impresiones de varios aficionados que expresaron su entusiasmo por el inicio del torneo. “Vamos México, tenemos que ganar”, señaló un hincha, mientras otro dio la bienvenida a los visitantes y resaltó la alegría de recibir a personas de todo el mundo.

Las muestras de apoyo a la selección mexicana también se hicieron sentir entre las familias presentes.

“Estamos felices con toda la familia. México va a ganar, estamos con todo el amor a la selección”, manifestó uno de los aficionados entrevistados.

México y Sudáfrica serán los encargados de dar el puntapié inicial al Mundial 2026 en el estadio Azteca. La ceremonia inaugural y el partido podrán ser seguidos por la señal de Red Uno, que llevará a los televidentes todos los detalles de esta gran fiesta del fútbol.

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