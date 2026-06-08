¡Escándalo! Reportan la posible deportación de un árbitro del Mundial

Cuando faltan pocos días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, una controversia ajena al terreno de juego comenzó a generar repercusión. Omar Abdulkadir Artan, uno de los árbitros elegidos por la FIFA para impartir justicia en el torneo, atraviesa una situación que podría impedirle formar parte de la máxima cita del fútbol.

De acuerdo con diversas versiones difundidas en medios internacionales, el colegiado somalí no habría logrado completar su ingreso a Estados Unidos, una circunstancia que pone en duda su presencia en el certamen. La situación adquiere mayor relevancia debido a que Artan estaba llamado a convertirse en el primer representante arbitral de Somalia en una Copa del Mundo.

Su inclusión entre los jueces designados había sido considerada un reconocimiento al crecimiento de su carrera. Durante los últimos años participó en importantes competiciones organizadas por el fútbol africano y ganó protagonismo en encuentros de carácter internacional.

El episodio también encendió las alarmas sobre posibles dificultades logísticas para delegaciones y representantes vinculados al Mundial. En las últimas semanas surgieron reportes sobre inconvenientes migratorios que habrían afectado a personas relacionadas con otros países que estarán presentes en la competición.

Por ahora, el futuro de Artan dentro del Mundial sigue sin definirse. Mientras la FIFA mantiene silencio sobre el caso, la incertidumbre rodea a uno de los protagonistas que aspiraba a hacer historia en el escenario más importante del fútbol.

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