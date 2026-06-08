¿Quién es Superito? El misterioso personaje que promete primicias del Mundial para Bolivia

El programa Súper Deportivo Copa del Mundo de Red Uno presentó oficialmente a Superito, el simpático personaje que acompañará la cobertura especial del Mundial y que ya se encuentra recorriendo las ciudades anfitrionas junto a los periodistas Pablo Bustillo y José Quino.

Desde su estreno, el espacio deportivo ha mostrado adelantos exclusivos relacionados con la máxima cita futbolística. Entre ellos, destacó un informe sobre el estado actual del estadio que albergará el partido inaugural del campeonato, permitiendo a los espectadores bolivianos conocer de cerca los preparativos del evento.

Según explicaron los conductores del programa, Superito emprendió el viaje desde Bolivia y acompañará toda la cobertura internacional. Su presencia busca convertirse en un sello distintivo de las transmisiones y reportes especiales que llegarán desde los escenarios más importantes del torneo.

“Superito de principio a fin partió de territorio boliviano, ahora está en México e irá también a New Jersey para lo que será la gran final”, comentó Pablo Bustillo durante una de las emisiones del programa, destacando el recorrido que realizará la mascota durante la competencia.

De esta manera, Superito se perfila como uno de los protagonistas de la cobertura de Súper Deportivo Copa del Mundo, llevando curiosidades, novedades y primicias para los aficionados bolivianos que seguirán de cerca cada detalle del certamen internacional.

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