La cuenta regresiva terminó y este jueves 11 de junio comenzará oficialmente la Copa del Mundo 2026. Para que ningún aficionado se pierda el arranque de la máxima cita del fútbol, Red Uno llevará la transmisión de la ceremonia inaugural y del primer partido del torneo a través de múltiples plataformas.

Los televidentes podrán disfrutar de toda la cobertura mediante la señal abierta de Red Uno, además de las transmisiones en vivo por TikTok, YouTube y la página web reduno.com.b o, ampliando así las opciones para seguir cada detalle desde cualquier lugar.

La ceremonia inaugural está programada para las 13:30 y marcará el inicio de la gran fiesta mundialista. Posteriormente, a las 15:00, México y Sudáfrica se enfrentarán en el partido que abrirá oficialmente la competencia.

De esta manera, Red Uno acompañará a los hinchas bolivianos en una jornada histórica, llevando la emoción del Mundial 2026 a través de la televisión, la web y las plataformas digitales.

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