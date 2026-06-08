Súper Deportivo Copa del Mundo: el Zócalo se convierte en el corazón de la fiesta mundialista

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se vive con intensidad en México. A tres días del inicio de la máxima cita del fútbol, el Zócalo de Ciudad de México comenzó a transformarse en uno de los escenarios más importantes para los aficionados que seguirán de cerca el desarrollo del torneo.

Desde este histórico lugar, el periodista Pablo Bustillo informó para la cobertura especial de Red Uno que la emblemática plaza se encuentra lista para recibir a miles de visitantes en ocasión del partido inaugural. Conocido por su riqueza histórica y cultural, el Zócalo se ha convertido en un gran punto de encuentro para quienes desean vivir el ambiente mundialista.

Según explicó Bustillo, el sitio alberga una gigantesca pantalla de aproximadamente 500 metros cuadrados, instalada para que los aficionados puedan seguir las incidencias del encuentro inaugural y de los partidos más importantes del campeonato.

El periodista destacó que este espacio se ha transformado en el principal punto de reunión de los hinchas de cara a los 104 partidos que contempla el Mundial 2026, concentrando la atención de visitantes nacionales y extranjeros.

Desde el corazón de Ciudad de México, el equipo de Super Deportivo Copa del Mundo continúa acercando a los bolivianos el ambiente, la historia y la pasión que ya comienzan a sentirse en las calles de una de las sedes más emblemáticas de la competición.

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