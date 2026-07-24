¡Escándalo! Investigan a España por presuntos amaños de partidos en el Mundial 2026

La consagración de España en el Mundial 2026 quedó bajo la lupa luego de que el Grupo de Copenhague, organismo asesor del Consejo de Europa especializado en detectar posibles manipulaciones en competiciones deportivas, incluyera dos partidos de la Roja entre los encuentros investigados por presuntas irregularidades relacionadas con las apuestas deportivas.

De acuerdo con un resumen del informe difundido por el organismo y citado por The Athletic, el sistema de monitoreo analizó los 104 partidos del torneo y emitió siete "avisos amarillos" por posibles anomalías, además de revisar 12 controversias relevantes vinculadas a la integridad de la competición.

Uno de los casos involucra el empate sin goles entre España y Cabo Verde, correspondiente a la fase de grupos. Según la investigación, la plataforma de predicciones Polymarket registró apuestas por 4,8 millones de dólares a que la selección española no vencería ese compromiso, un volumen considerado inusual.

El segundo encuentro bajo análisis es la victoria de España por 4-0 sobre Arabia Saudita. En ese partido se investiga la demora de tres minutos y medio del equipo del VAR para anular un gol convertido por Ferran Torres, una situación que también generó movimientos llamativos en los mercados de apuestas.

La investigación también incluye otros hechos ocurridos durante el torneo, entre ellos la tarjeta roja mostrada al sudafricano Themba Zwane y el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun, cuya suspensión fue levantada antes del partido frente a Bélgica, mientras existían mercados de apuestas abiertos sobre su disponibilidad.

Pese a estas alertas, especialistas señalaron que las irregularidades detectadas no constituyen una prueba de amaño de partidos y podrían responder a otros factores relacionados con el comportamiento de los mercados de apuestas.

Por su parte, la FIFA mantuvo una postura firme. A través de su Grupo de Trabajo sobre Integridad, informó que tras monitorear toda la Copa del Mundo "no se identificó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos" en ninguno de los encuentros disputados.

La FIFA explicó que el Grupo de Copenhague trabajó de forma coordinada con su Grupo de Trabajo sobre Integridad durante todo el torneo, permitiendo evaluar cada alerta y compartir información para proteger la transparencia de la competición. Hasta el momento, no existe ninguna sanción ni acusación formal contra la selección de España o alguno de los equipos involucrados.

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