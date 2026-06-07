Alarma mundial: tiroteo deja varios heridos en EE. UU. a días de la Copa del Mundo

Un tiroteo registrado durante la madrugada del sábado en Kansas City, Estados Unidos, dejó al menos nueve personas heridas en una zona cercana al lugar que será utilizado por la selección de Inglaterra como base de operaciones durante el Mundial 2026.

Según los reportes difundidos por las autoridades locales, el ataque ocurrió alrededor de las 4:00 en el sector de Troost Avenue, en Kansas City, Missouri. Agentes policiales acudieron al lugar tras recibir denuncias por disparos y encontraron a varias personas lesionadas, mientras una multitud abandonaba el área.

Los primeros informes señalan que nueve adultos resultaron heridos por impactos de bala y fueron trasladados a distintos centros médicos para recibir atención. Las autoridades indicaron que, hasta el momento, ninguna de las víctimas presenta lesiones que pongan en riesgo su vida.

La Policía de Kansas City mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables. Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del hecho.

Pese a la cercanía del incidente con la sede elegida por Inglaterra y Argentina para su concentración mundialista, jugadores y miembros del cuerpo técnico no se encontraban en el lugar. De acuerdo con medios británicos, el seleccionado inglés permanece actualmente en Florida y tiene previsto trasladarse a Kansas City en los próximos días.

El hecho se produce a pocos días del inicio del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio y tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá. Kansas City será una de las ciudades encargadas de recibir partidos del torneo, mientras las autoridades continúan investigando si el ataque guarda alguna relación con eventos vinculados a la cita mundialista.

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