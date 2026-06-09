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¡Imperdible! Red Uno llevará a tu pantalla la inauguración del Mundial 2026

Para que no te despegues de la pantalla, la casa naranja transmitirá este jueves, la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026 desde las 13:30 horas.

Martin Suarez Vargas

09/06/2026 10:05

Agregar Reduno en
Copa del Mundo y las tres banderas de los países organizadores del Mundial, Canadá, México y Estados Unidos. Foto: FIFA.com.
Bolivia.

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El inicio de la Copa Mundial 2026 podrá seguirse a través de Red Uno de Bolivia, que este jueves transmitirá en vivo la ceremonia inaugural desde el histórico estadio Azteca. La cobertura comenzará a las 13:30, mientras que el partido inaugural entre México y Sudáfrica se disputará desde las 15:00.

La expectativa es grande por el espectáculo preparado para la apertura del torneo, que contará con la participación de reconocidos artistas internacionales. Entre los invitados destacan Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y J Balvin.

Además, Shakira compartirá escenario con Burna Boy para interpretar la canción oficial de la Copa del Mundo, uno de los momentos más esperados de la ceremonia.

En el plano deportivo, el duelo entre México y Sudáfrica traerá recuerdos de la inauguración del Mundial de 2010, cuando ambas selecciones se enfrentaron en el partido de apertura y empataron 1-1. Dieciséis años después, volverán a verse las caras para dar comienzo a una nueva edición de la máxima cita del fútbol mundial.

La transmisión podrá seguirse por Red Uno y a través de su plataforma digital, permitiendo a los aficionados vivir cada detalle de la fiesta que marcará el inicio del Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

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