Mundial: Ultiman detalles para la inauguración en el Estadio Azteca

Los enviados especiales de la Red Uno, Pablo Bustillos y José Quino, iniciaron su cobertura del Mundial 2026 desde el Estadio Azteca en Ciudad de México, donde han tenido acceso a una sala de prensa recién habilitada y con capacidad para 280 periodistas.

Durante la jornada, los periodistas pudieron recorrer la sala de prensa, inspeccionar los espacios para conferencias posteriores a los partidos y observar la preparación del evento inaugural, que incluye pruebas de sonido, banderas y la participación de artistas internacionales, entre ellos el tenor Andrea Bocelli.

“Estamos instalados en un área muy especial de la sala de prensa, que apenas se abrió hace unos días. Todavía se están configurando algunos elementos, pero la comodidad y la logística son excelentes”, relató Bustillo.

Estricto control

José Quino destacó que, pese al estricto control de seguridad, los enviados especiales han podido recorrer las instalaciones y documentar los preparativos, incluyendo el acceso y disposición de los corredores por donde transitarán los equipos y los medios.

“Se realizaron los primeros ensayos de la inauguración y también del ingreso de los equipos. Todo bajo supervisión de FIFA, con control de seguridad y respetando protocolos”, indicó Quino.

El equipo de prensa boliviano trabaja en coordinación con FIFA para garantizar la cobertura del partido inaugural entre México y Sudáfrica este 11 de junio, así como los posteriores compromisos del Mundial. Además, reportan la logística de los espacios para conferencias de técnicos y capitanes, asegurando información en tiempo real para la audiencia boliviana.

“La sala de prensa está equipada para que los periodistas puedan trabajar cómodamente y capturar todos los detalles. Es un espacio estratégico para nuestra cobertura”, concluyó Bustillo.

Con esta primera jornada, el equipo del Súper Deportivo ya cuenta con despachos diarios y reportes en vivo, asegurando que los aficionados reciban cobertura completa del Mundial 2026 desde el inicio de la competencia.

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