¡Atención! Ya puedes verificar aquí qué partidos se juegan hoy por el Mundial 2026

Hoy jueves se levanta el telón del Mundial 2026 con una doble jornada que pondrá en marcha la actividad del Grupo A. Miles de aficionados centrarán su atención en México, uno de los países anfitriones, que tendrá el honor de disputar el partido inaugural frente a Sudáfrica.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre afronta el estreno con la responsabilidad de responder a las expectativas de su afición. Para ello, combinará la experiencia de referentes como Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez con una nueva camada de futbolistas que busca dejar su huella en el torneo. Este partido se jugará desde las 15:00.

Enfrente estará una selección sudafricana que intentará dar la sorpresa. Los Bafana Bafana llegan con una base importante de jugadores que compiten en su campeonato local y buscarán repetir el buen recuerdo que les dejó su enfrentamiento mundialista ante México en 2010, cuando igualaron 1-1 en el partido inaugural de aquella edición.

Más tarde a las 22:00, la atención se trasladará al duelo entre República Checa y Corea del Sur. Los asiáticos aparecen como uno de los equipos con mayores argumentos para pelear por la clasificación, respaldados por figuras como Son Heung-min, Kim Min-jae y el creativo Lee Kang-in.

Por su parte, el conjunto checo apostará por su fortaleza física, la disciplina táctica y el juego aéreo, teniendo a Patrik Schick como su principal referente ofensivo. Ambos equipos buscarán comenzar el certamen con un resultado positivo que los acerque a los octavos de final desde la primera fecha.

Mira la programación en Red Uno Play