Argelia exhibe su poder ofensivo y propina un duro 4-0 a Bolivia

La selección boliviana sufrió una dura derrota al caer por 4-0 frente a Argelia en el Current Stadium de Kansas, en un compromiso amistoso que sirvió como preparación para el combinado africano de cara a la Copa del Mundo 2026.

Durante la primera mitad, Bolivia logró contener los constantes intentos ofensivos de su rival gracias a un planteamiento defensivo ordenado. Aunque Argelia dominó la posesión y tuvo las ocasiones más claras, la Verde consiguió mantenerse en partido y generó una de sus pocas aproximaciones con un remate de Moisés Paniagua que terminó en tiro de esquina tras un desvío.

Cuando el descanso parecía llegar con el marcador igualado, apareció Aissa Mandi para romper la resistencia boliviana. El defensor aprovechó una desatención en la última línea y anotó el 1-0 a los 45 minutos. Antes del entretiempo, Carlos Lampe evitó una segunda caída de su arco con una intervención oportuna.

El panorama cambió radicalmente en el complemento. Argelia encontró espacios y resolvió el partido en apenas cuatro minutos. Amine Gouiri amplió la ventaja a los 56', volvió a marcar a los 58' tras capturar un rebote y dejó prácticamente sentenciado el encuentro. Dos minutos más tarde, Anis Moussa aprovechó una defensa desordenada para establecer el definitivo 4-0.

Con la amplia ventaja en el marcador, el conjunto africano administró el juego sin sobresaltos hasta el pitazo final. Bolivia, en cambio, no logró reaccionar y cerró una noche complicada, marcada por un segundo tiempo en el que se desmoronó el trabajo defensivo que había sostenido durante la etapa inicial.

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