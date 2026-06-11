¿Vas al Mundial como creador de contenido? EE.UU. alerta sobre posibles expulsiones

Creadores de contenido e influenciadores extranjeros que ingresen a EE.UU. con una visa de turista para crear material del que recibirán ingresos económicos incumplen las condiciones de su entrada al país, por lo que se exponen a ser sancionados hasta con la expulsión, advirtieron autoridades migratorias de cara al Mundial.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) subrayó que los extranjeros que ingresan al país con visas B-2 (turismo) no tienen permitido trabajar ni recibir un salario por actividades realizadas dentro del país.

Se espera que el Mundial atraiga a EE.UU. a una gran cantidad de creadores de contenido independientes que informarán a sus seguidores sobre el mayor encuentro futbolístico.

"Las personas que ingresan a los Estados Unidos bajo un programa de visitantes (turismo) y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión", explicó CBP en un correo electrónico enviado a EFE.

La agencia añadió que por lo general, trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido (como influenciador) —generando así ingresos provenientes de EE.UU. durante su estancia— se considera trabajo y requiere el visado correspondiente.

El abogado de inmigración Alex Galvez dijo a EFE que los extranjeros que incumplan con las exigencias del gobierno estadounidense se exponen a perder la visa de turista.

No obstante, advirtió que los influenciadores y creadores de contenido podrían dar una batalla legal si las cuentas de redes sociales son creadas en sus países de origen y reciben los pagos fuera de EE.UU.

El Mundial se ha visto rodeado del debate migratorio, la semana pasada la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos (AIPS) expresó su preocupación por las "injustas" restricciones de visado que ha impuesto el Gobierno del presidente estaodunidense, Donald Trump, para algunos miembros, a los que se les "niega" la entrada al país.

Los periodistas no serían los únicos con problemas de ingreso, la semana pasada, CBP denegó la entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan cuando iba a participar en el Mundial de fútbol.

El año pasado, el senegalés-italiano Khaby Lame, uno de los ‘tiktokers’ más populares del mundo, fue detenido por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) y se autodeportó.

Lame, que acumula 162 millones de seguidores en TikTok gracias a sus videos de humor, fue detenido el 6 de junio de 2025 en el aeropuerto internacional de Las Vegas "por quedarse más tiempo de lo establecido en los términos de su visado", indicaron las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play