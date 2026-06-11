La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y una de las voces que se sumó a la expectativa fue la del papa León XIV. En la víspera del torneo más importante del fútbol, el líder de la Iglesia católica difundió un mensaje en el que destacó el valor de la convivencia, la cooperación y el compromiso con los demás.

A través de una publicación realizada durante su visita pastoral a España, el pontífice recordó que el deporte puede convertirse en una poderosa escuela de vida.

"Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego", escribió, utilizando una comparación futbolística para transmitir una enseñanza sobre la importancia de pensar en el bien común.

León XIV señaló además que el fútbol ofrece lecciones que van más allá de la competencia deportiva. Según expresó, la vida no debe entenderse como una búsqueda individual de reconocimiento, sino como un camino que se construye junto a otras personas, compartiendo esfuerzos y responsabilidades.

El Santo Padre también dirigió un mensaje a los cristianos, a quienes invitó a practicar la compasión, la generosidad y el servicio desinteresado hacia quienes más lo necesitan. En su reflexión, insistió en que el amor al prójimo debe manifestarse mediante acciones concretas de solidaridad.

Durante su visita a España, el pontífice reveló además algunos recuerdos vinculados al deporte. Contó que en su juventud practicó fútbol mientras vivía en Perú y que solía desempeñarse como defensor. Asimismo, recordó que el primer Mundial que siguió con atención fue el de España 1982, reafirmando que la actividad deportiva contribuye al bienestar físico, mental y espiritual de las personas.

Mira la programación en Red Uno Play