La fiesta comienza con música: estos son los artistas que abrirán el Mundial 2026

La cuenta regresiva terminó. Este jueves 11 de junio, el Mundial 2026 abrirá oficialmente sus puertas con una ceremonia repleta de música, color y figuras internacionales en el histórico Estadio Azteca de México.

Más allá del fútbol, la inauguración promete convertirse en un espectáculo de talla mundial gracias a la presencia de artistas que representan distintos géneros y culturas. La gran protagonista de la noche será Shakira, quien vuelve a vincular su nombre a una Copa del Mundo tras marcar generaciones con himnos inolvidables como "Waka Waka".

La estrella colombiana interpretará por primera vez en vivo "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, junto al cantante nigeriano Burna Boy, una de las máximas figuras del afrobeat a nivel global.

La representación mexicana también tendrá un papel estelar. Alejandro Fernández llevará la fuerza de la música ranchera al escenario, mientras que Lila Downs aportará su sello folclórico y cultural. A ellos se suman Maná, una de las bandas de rock en español más exitosas de todos los tiempos; Belinda, referente del pop latino; y Los Ángeles Azules, íconos de la cumbia mexicana.

El cartel internacional se completa con el colombiano J Balvin, el venezolano Danny Ocean y la sudafricana Tyla, conformando una alineación multicultural que busca reflejar el espíritu global de esta histórica edición del Mundial.

La FIFA también confirmó que durante la ceremonia se realizará la presentación oficial del Álbum del Mundial 2026, en una puesta en escena inspirada en el tradicional papel picado mexicano, uno de los símbolos culturales más representativos del país anfitrión.

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica y marcará el inicio de una Copa del Mundo sin precedentes, la primera con 48 selecciones y organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver la inauguración?

Los fanáticos podrán seguir todos los detalles de la ceremonia y del partido inaugural a través de la señal de Red Uno. La transmisión especial comenzará a las 13:30.

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