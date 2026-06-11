La fiebre mundialista ya se vive en Brasil. Un gigantesco mural con la imagen de Neymar fue pintado sobre una calle del estado de Rio Grande do Sul, convirtiéndose en una de las expresiones de apoyo más llamativas hacia la selección brasileña antes del inicio de la Copa del Mundo.

La obra artística se extiende por cerca de 200 metros de longitud y ocupa una superficie aproximada de 850 metros cuadrados. El retrato del astro brasileño fue elaborado directamente sobre el asfalto y rápidamente llamó la atención de vecinos y usuarios de redes sociales por sus dimensiones y nivel de detalle.

El Mundial llega a Brasil

La iniciativa busca reflejar el entusiasmo de los aficionados por el combinado verdeamarelo, que llega al torneo con la expectativa de conquistar su sexto título mundial y ampliar su condición de selección más ganadora en la historia de la Copa del Mundo.

Las imágenes del mural se viralizaron en distintas plataformas digitales, donde miles de seguidores compartieron mensajes de apoyo y optimismo para la campaña brasileña.

Neymar juega por la amarillo y verde

Mientras crece la expectativa por el debut de la selección, el mural de Neymar se ha convertido en un símbolo de la ilusión que despierta el equipo entre los hinchas.

La pregunta ya circula entre los aficionados: ¿está Brasil listo para levantar su sexta Copa del Mundo? Las respuestas se conocerán en la cancha, pero el apoyo de su gente ya quedó plasmado a gran escala en las calles del país.

Mira la programación en Red Uno Play