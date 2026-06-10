¿El sucesor del Pulpo Paul? Paco, el ajolote que ya lanzó su primer pronóstico para el Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una nueva figura inesperada comenzó a conquistar las redes sociales y despertar la curiosidad de los aficionados al fútbol. Su nombre es Paco, un ajolote mexicano que promete seguir los pasos del inolvidable Pulpo Paul y convertirse en el nuevo oráculo de la Copa del Mundo.

El peculiar anfibio se volvió viral tras protagonizar un video en el que debía elegir entre las banderas de México y Sudáfrica, selecciones que disputarán el partido inaugural del torneo. Después de varios segundos recorriendo su pecera, Paco tomó una decisión que desató miles de reacciones: se inclinó por la bandera mexicana.

La escena rápidamente generó comparaciones con el famoso Pulpo Paul, que durante el Mundial de Sudáfrica 2010 alcanzó fama internacional por acertar varios resultados, incluida la final entre España y Países Bajos, donde anticipó correctamente la consagración de la selección española.

¿Quién es Paco?

Más allá de sus supuestas habilidades para pronosticar partidos, Paco pertenece a una de las especies más emblemáticas de México. El ajolote es un anfibio único en el mundo debido a que conserva características juveniles durante toda su vida y posee una extraordinaria capacidad de regeneración.

Además de ser un símbolo cultural mexicano, actualmente enfrenta una delicada situación de conservación debido a la pérdida de hábitat, la contaminación y el tráfico ilegal de especies.

Una coincidencia que llama la atención

La expectativa creció aún más porque México volverá a enfrentarse a Sudáfrica en un partido inaugural mundialista, algo que no ocurría desde 2010.

Aquella vez, en Johannesburgo, el encuentro terminó empatado 1-1. El recordado gol de Siphiwe Tshabalala hizo estallar de emoción a todo un continente, mientras que Rafael Márquez selló la igualdad para el conjunto mexicano.

Ahora, 16 años después, ambos equipos volverán a verse las caras en el histórico Estadio Azteca, que se convertirá en el primer estadio del planeta en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

Mientras millones de aficionados esperan el pitazo inicial, Paco ya hizo su elección. La gran pregunta ahora es si el simpático ajolote logrará repetir la hazaña del Pulpo Paul o si su aventura como adivino mundialista terminará tan rápido como empezó.

Con información de A24, TN e Infobae

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