Mapa de transitabilidad: estas son las rutas que debes evitar hoy

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que este miércoles 10 de junio se registran 94 puntos de bloqueo activos en seis departamentos, afectando seriamente la circulación interdepartamental y el abastecimiento de productos esenciales.

Cochabamba encabeza la lista con 28 puntos bloqueados, seguida de La Paz con 22, Oruro 18, Potosí 15, Chuquisaca 9 y Santa Cruz 2. Desde el 1 de junio, Cochabamba superó a La Paz como la región con más interrupciones, lo que evidencia la escalada del conflicto.

El impacto de los bloqueos se refleja directamente en el traslado de pasajeros, transporte de carga, alimentos, combustible y medicamentos, generando preocupación entre las autoridades y la población. Ciudades como La Paz y El Alto viven la escasez de insumos básicos y enfrentan largas filas en estaciones de servicio y mercados.

ABC recomienda:

Revisar el estado de las carreteras antes de cualquier viaje.

Tomar previsiones para traslados interdepartamentales.

Evitar desplazamientos innecesarios en rutas bloqueadas.

El panorama mantiene la tensión social y económica, mientras las autoridades monitorean la evolución de las medidas de presión y buscan soluciones que permitan restaurar la transitabilidad y la normalidad en las carreteras.

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