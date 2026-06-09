Oviedo dice que instrucción de Evo confirma la tesis del Gobierno sobre el conflicto

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, aseguró este martes que la instrucción atribuida al expresidente Evo Morales de rodear unidades militares y policiales confirma la posición del Gobierno de que el país no enfrenta únicamente un conflicto social, sino una amenaza vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

“La orden que ha dado Evo de rodear unidades militares y policiales para que sean tomadas por el narcoterrorismo reafirma la tesis del Gobierno de que no estamos viviendo un conflicto con sectores sociales de diferentes regiones del país. Estamos viviendo una conspiración financiada por el narcoterrorismo”, afirmó la autoridad.

Las declaraciones del ministro coinciden con las expresadas anteriormente por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien señaló que Bolivia ya no enfrenta un conflicto interno convencional, sino una amenaza con componentes transnacionales vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y financiamientos ilícitos.

Ante este escenario, Justiniano aseguró que la respuesta del Estado será institucional y enmarcada en la Constitución y las leyes.

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