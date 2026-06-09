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Mapa de transitabilidad: estas son las rutas afectadas por los bloqueos en Bolivia

Aunque los bloqueos han disminuido ligeramente, Cochabamba y otras ciudades siguen paralizadas. Pasajeros, transportistas y familias enfrentan dificultades por el impacto en alimentos, combustible y medicamentos.

Red Uno de Bolivia

09/06/2026 8:57

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Pasajeros y transportistas en alerta: estas son las rutas bloqueadas en Bolivia
Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que aún persisten 85 puntos de bloqueo activos en seis departamentos, afectando directamente el tránsito de personas, transporte de carga, alimentos, combustible y medicinas.

Rutas afectadas por departamento:

  • Cochabamba: 19 puntos

  • La Paz: 21 puntos

  • Oruro: 18 puntos

  • Potosí: 15 puntos

  • Chuquisaca: 10 puntos

  • Santa Cruz: 2 puntos

Aunque Cochabamba ha registrado una leve disminución de bloqueos, La Paz y El Alto siguen sufriendo la escasez de combustible, medicinas y productos básicos, dejando a miles de familias y transportistas en situación crítica.

ABC recomienda:

  • Consultar el estado de las carreteras antes de viajar

  • Evitar traslados innecesarios

  • Tomar previsiones si tu ruta incluye departamentos con bloqueos

La incertidumbre y el desabastecimiento siguen marcando la vida diaria de la población, mientras autoridades y transportistas esperan que se normalicen las rutas para garantizar seguridad y abastecimiento.

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