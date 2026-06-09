Mapa de transitabilidad: estas son las rutas afectadas por los bloqueos en Bolivia

Aunque los bloqueos han disminuido ligeramente, Cochabamba y otras ciudades siguen paralizadas. Pasajeros, transportistas y familias enfrentan dificultades por el impacto en alimentos, combustible y medicamentos.
09/06/2026 8:57
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que aún persisten 85 puntos de bloqueo activos en seis departamentos, afectando directamente el tránsito de personas, transporte de carga, alimentos, combustible y medicinas.
Rutas afectadas por departamento:
Cochabamba: 19 puntos
La Paz: 21 puntos
Oruro: 18 puntos
Potosí: 15 puntos
Chuquisaca: 10 puntos
Santa Cruz: 2 puntos
Aunque Cochabamba ha registrado una leve disminución de bloqueos, La Paz y El Alto siguen sufriendo la escasez de combustible, medicinas y productos básicos, dejando a miles de familias y transportistas en situación crítica.
ABC recomienda:
Consultar el estado de las carreteras antes de viajar
Evitar traslados innecesarios
Tomar previsiones si tu ruta incluye departamentos con bloqueos
La incertidumbre y el desabastecimiento siguen marcando la vida diaria de la población, mientras autoridades y transportistas esperan que se normalicen las rutas para garantizar seguridad y abastecimiento.
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