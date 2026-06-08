Alivio financiero y fondo de garantías serán analizados con el transporte de La Paz

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó, mediante un comunicado, que la reunión prevista con la dirigencia del transporte departamental de La Paz fue reprogramada para este martes a las 11:00 en instalaciones de esa cartera de Estado.

Inicialmente, el encuentro entre el ministro de Economía y los representantes del sector estaba programado para la tarde de este lunes a las 16:00.

“Durante la reunión se presentarán los alcances de la propuesta normativa de Alivio Financiero para las familias bolivianas y del Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte (Fongat), además de atender las consultas y aportes de los representantes del sector”, señala el documento.

El encuentro se desarrollará en un contexto marcado por las dificultades económicas derivadas de los bloqueos y conflictos sociales que afectan a distintas regiones del país, situación que ha generado preocupación en diversos sectores productivos y de servicios.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el diálogo, la coordinación permanente y la construcción de soluciones que contribuyan al fortalecimiento de la actividad económica y al bienestar de las familias bolivianas”, añade el pronunciamiento.

Este mañana el presidente Rodrigo Paz anunció la implementación de un paquete de decretos supremos económicos entre ellos uno que beneficia al sector del transporte.

“Es un fondo de garantía sobre la base de cien millones para apalancar mil millones, para transportistas”, detalló al referirse al crédito que llegará a los choferes y operadores del rubro.

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