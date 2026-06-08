La audiencia cautelar de cinco personas aprehendidas durante los enfrentamientos registrados en San Julián se instaló este lunes, donde una autoridad jurisdiccional deberá definir su situación jurídica tras la imputación presentada por el Ministerio Público.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que los investigados enfrentan cargos por al menos siete delitos, entre ellos terrorismo, tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, además de otras figuras penales relacionadas con los hechos ocurridos durante el operativo de desbloqueo.

“Se ha imputado a estas cinco personas por el delito de terrorismo, por el delito de tentativa de homicidio, por lesiones graves y leves y otros. Estamos a la espera de que la autoridad jurisdiccional pueda determinar con relación a la situación jurídica de estas cinco personas”, señaló Mariaca.

De acuerdo con la Fiscalía, los acusados también son investigados por asociación delictuosa, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y atentado contra la libertad de trabajo.

Los cinco aprehendidos fueron identificados como José Luis L.J., Virgilio Q.B., Esteban C.T., Ramirito C.A. y Rolando C.T.

Los hechos se remontan al pasado sábado, cuando un contingente policial se trasladó hasta San Julián con el objetivo de despejar la carretera que permanecía bloqueada desde hacía más de dos semanas. Durante el operativo, los efectivos utilizaron agentes químicos para intentar restablecer la circulación vehicular.

Sin embargo, la intervención derivó en enfrentamientos entre policías y bloqueadores. Las autoridades denunciaron la presencia de personas armadas entre los manifestantes y señalaron que se registraron disparos durante los disturbios.

Como resultado de los enfrentamientos, al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas cinco efectivos policiales, según los reportes oficiales.

La audiencia cautelar continuará con la valoración de los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa, mientras el juez determina las medidas que deberán cumplir los imputados durante el desarrollo de la investigación.

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