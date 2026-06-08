“La fiesta se terminó”: Saavedra identifica cinco mafias en la Alcaldía cruceña y anuncia reestructuración

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel ‘Mamen’ Saavedra, presentó este lunes un balance de su primer mes de gestión, marcado por denuncias de presuntas estructuras de corrupción dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra (GAMSC) y el anuncio de una reestructuración institucional orientada a recuperar recursos públicos y mejorar los servicios municipales.

Durante su informe, la autoridad afirmó que recibió una Alcaldía “desmantelada y secuestrada por mafias”, identificando cinco presuntas redes que, según denunció, operaban en distintas áreas de la administración municipal.

La primera corresponde a la denominada “mafia de las recaudaciones”, vinculada a la supuesta manipulación del sistema de cobro de impuestos municipales. De acuerdo con Saavedra, las vulnerabilidades detectadas habrían permitido afectar el manejo de recursos provenientes de los contribuyentes.

La segunda estructura señalada fue la “mafia de la agencia de empleos”, que, según el alcalde, convirtió a la institución en una entidad sobredimensionada y utilizada con fines políticos.

Asimismo, denunció la existencia de la “mafia del perder para ganar”, un mecanismo mediante el cual, afirmó, el municipio habría perdido procesos judiciales de manera intencional para beneficiar a terceros.

También identificó la “mafia de la malversación”, relacionada con el presunto desvío de recursos obtenidos mediante créditos destinados a proyectos específicos, y la “mafia de la burocracia y extorsión”, que habría operado a través de cobros irregulares para agilizar trámites municipales.

“Licencias de funcionamiento, fichas ambientales, autorizaciones y otros procedimientos administrativos se habrían convertido en mecanismos para exigir pagos indebidos a vecinos y emprendedores. Nunca más un cruceño tendrá que pagar una coima para acceder a un trámite que le corresponde por derecho”, manifestó la autoridad.

Saavedra informó que su administración impulsará denuncias judiciales, ajustes administrativos y medidas de transparencia para recuperar recursos públicos y fortalecer la institucionalidad municipal.

Pese al escenario que describió, el alcalde destacó algunos avances alcanzados durante las primeras semanas de gestión. Entre ellos mencionó el mantenimiento de más de 1.300 hectáreas de áreas verdes, el bacheo de cerca de 4.500 metros cuadrados de vías urbanas y el inicio de trabajos para recuperar el sistema de alumbrado público.

Además, anunció nuevos procesos de contratación para ampliar los frentes de bacheo y ejecutar una limpieza masiva de canales antes de la temporada de lluvias.

En el ámbito financiero, aseguró que recibió una Alcaldía con una deuda superior a los 2.500 millones de bolivianos, además de obligaciones pendientes con proveedores, hospitales, hogares de acogida y programas sociales. Sin embargo, señaló que durante este primer mes se regularizaron pagos al personal municipal, se atendieron compromisos con el sector salud y se cumplió con la entrega del bono para personas con discapacidad.

“La fiesta se terminó. Cada boliviano que ahorremos debe volver a los barrios, a la salud, a las obras y a las necesidades de la gente”, sostuvo.

Entre los proyectos previstos para los próximos meses, Saavedra mencionó la implementación de la ficha médica digital, la ampliación de la carretera a Viru Viru, la construcción de nuevas infraestructuras viales, la simplificación de trámites municipales y el impulso a la planta de tratamiento de aguas residuales de Motacusal.

Respecto al ámbito educativo, anunció el inicio del proceso de contratación para garantizar la provisión del desayuno escolar cuando los estudiantes retornen de vacaciones.

“Este es apenas el primer mes. Recibimos una ciudad abandonada, pero estamos convencidos de que Santa Cruz puede volver a funcionar y estamos trabajando todos los días para lograrlo”, concluyó.

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