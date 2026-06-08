Dos marchas avanzan hacia el centro de Cochabamba en medio de tensión por bloqueos

Dos marchas masivas se dirigen este lunes hacia el centro de la ciudad de Cochabamba en medio de la tensión social que atraviesa el departamento, con manifestantes que expresan su respaldo a los bloqueos y movilizaciones registradas en distintas regiones del país, además de exigir la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz.

Ante la movilización simultánea, la Policía desplegó contingentes en distintos puntos estratégicos con el objetivo de evitar la instalación de nuevos bloqueos y garantizar la libre circulación en la capital cochabambina.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alejandro Basto, informó que se trata de dos columnas humanas de gran tamaño que avanzan desde diferentes sectores del departamento.

“En este momento hay dos marchas grandes de más de 1.200 personas que se están trasladando desde Arbieto a Cruce Tarata uno, no sabemos cuál es su intención”, señaló la autoridad policial.

Basto explicó que la Policía realiza un seguimiento permanente a ambas movilizaciones y aseguró que no se hará uso de la fuerza siempre que las protestas se mantengan dentro del marco pacífico.

“Nosotros no vamos a hacer uso de la fuerza pública mientras sea una marcha pacífica”, indicó.

El jefe policial añadió que una segunda columna partió desde el río Khora, también con una cantidad considerable de manifestantes. “Esperemos que no usen piedras o dinamitas para atentar contra la integridad de los policías”, advirtió.

Según el reporte policial, ambas marchas avanzan de manera simultánea hacia el centro de la ciudad, aunque aún se desconoce su destino final y el alcance de sus acciones.

“Las dos marchas son simultáneas con gran cantidad de personas, vamos a hacer seguimiento de las marchas, pero no vamos a permitir que se instalen puntos de bloqueo porque la libertad de locomoción de los cochabambinos es importante”, sostuvo Basto.

En un recorrido por la zona se constató que las movilizaciones de sectores afines al expresidente Evo Morales continúan su avance, mientras las fuerzas del orden monitorean su desplazamiento.

Cochabamba cumple 22 días de afectación por bloqueos que han dificultado el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible, aunque la mayoría de estos puntos se concentran en carreteras troncales. En contraste, en el área urbana de la región metropolitana, que abarca desde Sacaba hasta Sipe Sipe y parte del Valle Alto, no se registran actualmente puntos de bloqueo.



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