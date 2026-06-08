Gremiales cifran en $us 1.340 millones las pérdidas por bloqueos y convocan a cabildos para exigir soluciones

Los sectores productivos y comerciales del país intensifican sus reclamos por los efectos de los bloqueos de carreteras. El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, afirmó que las pérdidas económicas acumuladas alcanzan los 1.340 millones de dólares y anunció una serie de cabildos y movilizaciones para hacer escuchar la voz de los sectores afectados.

Según el dirigente, los bloqueos generan pérdidas directas e indirectas estimadas en 35 millones de dólares por día, afectando principalmente al comercio, el transporte, la producción y el abastecimiento de alimentos.

“Por día estamos perdiendo cerca de 35 millones de dólares. Hasta ahora las pérdidas alcanzan los 1.340 millones de dólares”, sostuvo.

Escasez y aumento de precios

Gonzales señaló que La Paz es uno de los departamentos más afectados por la falta de mercadería, mientras que en Cochabamba los más de 30 puntos de bloqueo han provocado un fuerte incremento en el precio de productos básicos.

“El tomate y la lechuga están con precios por las nubes. Mientras en Santa Cruz una caja puede costar 10 bolivianos, en otras regiones los precios se han disparado por la falta de abastecimiento”, afirmó.

El dirigente explicó que la escasez de productos, combustibles e insumos está impactando directamente en la economía y en el costo de vida de la población.

Piden medidas para aliviar la crisis

Ante la situación, el representante gremial pidió al Gobierno implementar medidas de apoyo para los sectores perjudicados, entre ellas el diferimiento de créditos.

“Se están perdiendo capitales, no están llegando insumos ni combustible. El Gobierno tiene que plantear un diferimiento de créditos para los sectores afectados”, manifestó.

Asimismo, indicó que la actual escasez de productos está provocando que los precios se regulen por la ley de oferta y demanda, elevando significativamente el costo de los alimentos.

Productores denuncian pérdidas millonarias

A las denuncias de los gremiales se sumaron representantes del sector productivo, quienes aseguraron que los bloqueos están generando graves perjuicios en la cadena de abastecimiento.

Por su parte, el presidente de los productores lecheros de Cochabamba afirmó que el sector atraviesa una situación crítica debido a las dificultades para recoger y comercializar la producción.

Explicó que cada día se dejan de acopiar alrededor de 120.000 litros de leche, lo que representa una afectación del 40% de la producción habitual.

Además, señaló que las pérdidas económicas a nivel nacional superan los 2.500 millones de dólares del Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales más de 500 millones corresponden a Cochabamba.

Convocan a cabildos en varias ciudades

Frente a este escenario, los sectores afectados anunciaron una serie de cabildos y pronunciamientos en distintos departamentos del país para exigir soluciones al conflicto.

Para este martes están previstos cabildos en La Paz, El Alto y Sucre, mientras que en Cochabamba se convocó a una concentración para el miércoles a las 15:30 en inmediaciones de la Autoventa.

Los organizadores señalaron que el objetivo es visibilizar el impacto de los bloqueos en la población, los productores, transportistas, comerciantes y demás sectores que dependen de la actividad económica para generar ingresos.

“Es importante que se escuche la voz de la población y de todos los sectores productivos. Nadie resiste casi 40 días sin llevar el pan de cada día a su hogar”, afirmó Gonzales.

Los sectores movilizados demandan el restablecimiento de la libre circulación en las carreteras y medidas urgentes para frenar las pérdidas económicas que continúan acumulándose en el país.

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